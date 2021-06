Ultimo giorno di scuola nei parchi pubblici, Fdi Capannori: “Una nostra proposta sbeffeggiata un anno fa”

Il sindaco di Capannori, Luca Menesini, darà spazi comunali in uso alle classi degli istituto scolastici del territorio per festeggiare in sicurezza la fine della scuola. Un’iniziativa per la quale rivendica paternità Fratelli d’Italia Capannori, con un perentorio “anche questa volta ci avevamo visto giusto“.

“Siamo felici – dichiara il consigliere comunale di Fdi, Matteo Petrini – che il sindaco abbia condiviso una nostra proposta, anche se per le prossime volte dovrebbe essere un pochino più celere dato che la prima mozione da noi presentata sul tema è datata giugno 2020“.

“Scherzi a parte – prosegue Petrini – probabilmente la figuraccia fatta lo scorso giugno quando promise di organizzare le feste di fine anno scolastico all’inizio del nuovo, poi naufragata per il peggiorare della pandemia, lo ha fatto riflettere. Seguendo l’esempio del sindaco di San Lazzaro di Savena, il nostro Roberto Martinelli mi dette l’idea di proporre una cosa simile anche da noi, tenete presente che lo scorso giugno i bambini venivano da 3 mesi di lockdown e quindi facilitare questi incontri aveva un’importanza fondamentale”.

“Ed, invece, come al solito il sindaco uscì sui giornali quasi a farsi beffe della nostra proposta, che tra l’altro fu resa operativa a Lucca. In ogni caso – conclude Petrini – l’importante è che alla fine i ragazzi che vorranno utilizzare gli spazi comunali possano farlo, anche se con 365 giorni di ritardo”.