Un po’ di tutto. E’ quello che si trova alle bancarelle al Masini di Lammari sul viale Europa. Dopo il successo della scorsa domenica (6 giugno) il mercatino del riuso e del riciclo sarà replicato per una seconda volta domenica (13 giugno).

Oltre cinquanta bancarelle metteranno in mostra la loro mercanzia. Dai mobili ai soprammobili, dai libri alle stampe, dall’oggettistica in generale fino ai capi di abbigliamento usati, dagli orologi ai giocattoli. Già nella prima edizione queste curiosità hanno richiamato l’attenzione di molti visitatori giunti anche da fuori provincia, alla ricerca del pezzo unico per arricchire la propria collezione o l’idea originale per un regalo particolare, fuori dall’ordinario.

Il successo del mercatino, allestito nel rispetto della attuale normativa anticovid, ha spinto gli organizzatori ha replicare l’iniziativa domenica (13 giugno), sempre nello stesso spazio e per la durata dell’intera domenica. A disposizione dei visitatori ci saranno grandi parcheggi per la sosta gratuita delle vetture così come libero e gratuito è l’ingresso al mercatino, allestito nel piazzale del centro commerciale Masini. Il mercatino è prodotto dall’associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con Masini srl.