Un corso gratuito di autodifesa nel parco Aldo Moro. E’ questa la novità inserita nel più ampio progetto delle Palestre a cielo aperto promosso dal Comune di Altopascio per sostenere le associazioni sportive nella fase della ripartenza, che consente alla cittadinanza di partecipare a corsi di ginnastica, yoga, meditazione, danza e arti marziali-

A organizzare il corso di autodifesa è l’associazione Kin Sori Taekwondo Badia Pozzeveri, il martedì e il giovedì, per due mesi, dalle 9,30 alle 10,30. A guidare l’iniziativa sarà il maestro di arti marziali Simone Niccolai, che accompagnerà le donne in un percorso di difesa personale: in particolare insegnerà alle partecipanti come riconoscere una situazione di pericolo e come gestirla. Inoltre, durante gli incontri saranno insegnate strategie e tecniche per difendersi contro un’aggressione reale. La partecipazione al corso è gratuita (è previsto solo il costo della copertura assicurativa), ma è richiesta la prenotazione. Per partecipare occorre inviare un messaggio whatsapp o chiamare il numero 338 3405137.

Foto 3 di 4







Palestre a cielo aperto non finisce qui. Gli altri appuntamenti nel parco Aldo Moro, infatti, sono quelli organizzati dall’associazione Nutri la Vita Aps, che propone una serie di corsi legati alla meditazione: zi-gong, bioenergetica, respirazione consapevole, campane tibetane (rilassamento guidato tramite il suono delle campane tibetane), meditazione mindfulness (pratica guidata di ascolto mente-corpo), arte-terapia (per adulti e ragazzi).

In particolare, il lunedì e il mercoledì dalle 19 alle 20 ci sarà il corso di Qi-Gong, la ginnastica dolce di origine orientale. Il martedì, sempre dalle 19 alle 20, spetterà a mindfulness, semplici esercizi per imparare a percepire e gestire lo stress; meditazione creativa e campane tibetane (previsto per il 6 luglio, alle 19). Infine, il giovedì, è la volta di bioenergetica, tecnica psico-corporea che utilizza modalità respiratorie e specifici esercizi fisici (dalle 19 alle 20). Informazioni e prenotazioni al numero 328 1167102 o a nutrilavita.aps@gmail.com o alla pagina Facebook Nutri la Vita Aps.

Infine, Soul Dance asd, la scuola di danza e ballo di Altopascio, che propone il mercoledì e il giovedì, dalle 16 alle 18, un corso di danza, con un occhio di riguardo per i bambini. Per informazioni è possibile contattare il numero 3332036303, oppure la pagina Facebook della scuola di danza.