Sono cominciati oggi (11 giugno) gli interventi di asfaltatura dei tratti più danneggiati di via Antonio Rossi, a Capannori.

La via Rossi, che fa parte della più lunga strada provinciale n. 61 Lucchese-Romana (variante di Porcari) che congiunge la via Pesciatina con la Romana, è quindi oggetto di importanti lavori di rifacimento del manto di asfalto che presenta buche, crepe e avvallamenti causate soprattutto dall’intenso traffico pesante che percorre questa direttrice, ma anche dalle intense piogge dello scorso inverno e di una primavera non benevola sotto il profilo meteorologico.

Foto 2 di 2



Il presidente Menesini: “L’intervento su via Rossi – dichiara – è uno dei vari lavori programmati per la sistemazione delle carreggiate di competenza provinciale, in particolare delle strade maggiormente transitate della Piana. Nelle scorse settimane abbiamo riasfaltato un bel tratto della sp 29, il viale di Marlia, completamente scarificato e oggetto di posa in opera del nuovo manto di asfalto che, ricordo ancora, concluderemo in tutta la sua interezza dopo i lavori di rifacimento e posa in opera delle fognature e dell’acquedotto a servizio di famiglie e attività commerciali. Altri lavori riguardano la sp 3 Lucchese-Romana nel territorio di Altopascio. Successivamente partiranno ulteriori opere di asfaltatura che fanno parte del Programma straordinario di interventi 2021-2024 finanziato interamente del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che ha assegnato alla Provincia di Lucca 10,7 milioni di euro”.

I lavori in via Rossi, se il tempo sarà clemente, dureranno una settimana circa, senza interruzioni di traffico ma con il senso unico alternato regolato dai movieri in base ai flussi e all’avanzamento del cantiere.

In questi giorni sono previsti altri interventi nella Piana (e altri scatteranno nei prossimi giorni) nel territorio di Altopascio sulla sp 6 Traversa Valdinievole in località La Gelsa, altri sulla sp 3 Lucchese-Romana nella frazione di Chimenti, mentre ulteriori sistemazioni del manto stradale sono previste sempre sulla Romana nei pressi del passaggio a livello di Altopascio.