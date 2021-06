Villa Basilica, via al censimento dei punti luce sul territorio

È iniziato il censimento dei punti luce presenti su tutto il territorio di Villa Basilica: in questo modo sarà restituita una precisa fotografia dello stato della rete di illuminazione pubblica.

Con questa operazione preliminare, l’amministrazione mira ad individuare tutte le criticità e le necessità frazione per frazione, per poter progettare un nuovo sistema di illuminazione efficace ed efficiente. Sempre grazie al censimento dei punti luce, sarà stilato un programma puntuale di interventi di manutenzione su tutta la rete.

“Prima di progettare qualsiasi opera – afferma il sindaco Elisa Anelli – volevamo capire con esattezza lo stato di tutti i punti luce presenti sul territorio e, soprattutto i bisogni di ogni singola frazione. Vogliamo che il nuovo sistema di illuminazione sia in grado di risolvere molte delle problematiche del territorio – prosegue la Anelli – prima fra tutte quella della sicurezza. Questo intervento non era più rimandabile – conclude il sindaco – sia a causa della recente serie di furti che hanno colpito l’altopiano delle Pizzorne, sia a causa degli eventi climatici che hanno abbattuto alberi caduti su diversi punti luce.”

Attraverso il censimento, l’amministrazione comunale vuole centrare un altro obiettivo fondamentale: un sistema di illuminazione pubblica a basso impatto ambientale.

“La tutela dell’ambiente è uno degli impegni più importanti della nostra amministrazione – precisa il vice sindaco Giordano Ballini – Il nuovo impianto di illuminazione pubblica, infatti, sarà progettato per essere energeticamente efficiente e con il più basso impatto ambientale possibile grazie all’utilizzo delle tecnologie di settore più avanzate. Con questo censimento saremo in grado di capire dove e in che modo agire, per garantire al nostro territorio un’adeguata illuminazione sulle strade e nelle frazioni, nel rispetto anche dell’ambiente.”