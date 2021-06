Lammari, Angelini (Pd): “Il Comune faccia luce sul futuro del fontanello”

Il fontanello dell’acqua pubblica in via Montale a Lammari è a rischio chiusura. A renderlo noto è il consigliere del Partito democratico Guido Angelini che sulla questione ha protocollato un’interrogazione.

“Considerato il buon lavoro fatto dall’amministrazione in questi anni sul territorio con il progetto La via della buona dell’acqua – si legge nel testo – e visto che in questi giorni alcuni cittadini utenti dell’acqua dal fontanello pubblico posto in via Montale a Lammari lamentano che l’acqua frizzante non viene più erogata e che a breve verrà chiusa anche l’acqua liscia a causa della scadenza della convenzione tra l’attuale gestore e il Comune di Capannori mi chiedo se è vero che l’amministrazione non ha ancora rinnovato la convenzione con l’attuale gestore del fontanello pubblico e se questa situazione riguarda altri fontanelli presenti sul territorio comunale. Chiedo inoltre al sindaco e all’assessore all’ambiente se non ritiene necessario che l’attuale struttura di Lammari in pessimo stato di conservazione debba essere sostituita con una nuova struttura più solida e in muratura e se non ritiene opportuno l’eventuale trasferimento di questa struttura nella vicina piazza Nassirya , più idonea e funzionale al servizio liberando così uno spazio per il parcheggio della scuola elementare agevolando il flusso di entrata ed uscita dei ragazzi”.