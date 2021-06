Con l’inizio dell’estate il mercatino di Forte dei Marmi inizia il tour del territorio. Sabato (19 giugno) le bancarelle della località versiliese saranno ad Altopascio in via Cavour dalle 7 alle 21 mentre il 29 giugno tornano a Castelnuovo di Garfagnana in via Farini dalle 8 alle 20.

Un’occasione di shopping, per gli appassionati del Versilia style che potranno ritrovare la consueta offerta commerciale del mercatino da Forte dei Marmi. Tante le chicche fra le varie collezioni primavera-estate: abbigliamento di tendenza, calzature, borse ed altri accessori. Ma anche biancheria per la casa, pizzi, beach wear, profumeria ed enogastronomia.

Si tratta di articoli selezionati da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il gusto ricercato e glamour divenuto così celebre.