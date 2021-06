Ricomincia l’estate e il mercato di Forte dei Marmi torna ad Altopascio. L’iniziativa, voluta dal Centro commerciale naturale di Altopascio con il patrocinio dell’amministrazione comunale, animerà via Cavour sabato (19 giugno), dalle 10 alle 22,30: il corso principale della cittadina del Tau si colorerà con i banchi del mercato del Forte, che propongono capi di abbigliamento di moda, artigianato di pregio, accessori e tante occasioni di grande qualità.

Una giornata di shopping che accoglierà le persone anche in orario serale, per vivere il paese sotto le stelle, unendo divertimento ad acquisti di qualità, cene in piazza a svago, il tutto nel massimo rispetto dei protocolli Covid.

L’iniziativa si inserisce in quell’obiettivo generale portato avanti dall’amministrazione D’Ambrosio: proseguire nel percorso di rinascita della cittadina del Tau, offrendo a residenti e visitatori tante occasioni per vivere, ogni giorno, il paese.

Abbigliamento di tendenza, calzature, borse e accessori, ma anche biancheria per la casa, pizzi, beach wear, profumeria ed enogastronomia: tra i banchi del mercato si potrà davvero assaporare un inizio d’estate.