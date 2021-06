‘Ma la notte si’, a Capannori parte il cinema all’aperto

Sono 13 i film, tutte prime visioni, quelli proposti dalla rassegna di cinema all’aperto, che si svolgerà a partire da giovedì primo luglio nel grande spazio verde situato sul retro della sede comunale di piazza Aldo Moro e che di fatto apre la manifestazione … Ma la notte sì! promossa dal Comune e organizzata da Leg Live emotion group che per i mesi di luglio e agosto, oltre al cinema, propone un ricco cartellone di spettacoli e concerti.

La rassegna cinematografica, che inizia con la proiezione di Nomadland di Chloé Zhao, è realizzata in collaborazione con il Cineforum Ezechiele 25,17 e propone un programma variegato e adatto ad adulti e bambini.

“Quest’anno il cinema all’aperto assume un’importanza particolare dopo molti mesi di chiusura dei cinema a causa all’emergenza sanitaria – afferma l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Siamo quindi particolarmente contenti di poter offrire alla cittadinanza la possibilità di tornare a vedere un buon film potendo scegliere tra varie prime visioni, tutte di grande qualità. La rassegna cinematografica fa parte della grande ripartenza culturale che interesserà l’estate capannorese con la grande manifestazione ‘…Ma la notte sì! ed altre rassegne culturali che si svolgeranno in modo diffuso in numerose location del territorio comunale”.

“Siamo veramente contenti di collaborare anche quest’anno per la realizzazione del programma di cinema all’aperto a Capannori – afferma Maximiliano Dotto, presidente del Cineforum Ezechiele 25,17-. Per il cinema è stato un anno di sospensione quasi totale e rassegne come questa sono iniezioni di fiducia per tutto il settore. Il programma è vario e di qualità, conoscendo il pubblico capannorese siamo certi che troverà il suo gradimento”.

Le proiezioni hanno inizio alle 21,30. Il costo del bigliettoè di 6 euro intero, 5 euro ridotto per i bambini fino a sei anni. I biglietti possono essere acquistati solo alla biglietteria in loco, a partire dal primo luglio, dal giovedì alla domenica, dalle 20,30 alle 22. Non è prevista la prenotazione.

In allegato l’elenco dei film in programma