Marlia, conclusi i lavori in via Antonio Rossi

“Come annunciato via Antonio Rossi, una delle arterie più trafficate della Piana di Lucca che collega la via Pesciatina con la via Romana alla rotonda della Esselunga a Porcari ieri è stata completamente aperta e liberata dal cantiere. La ditta incaricata dalla Provincia, ha eseguito bene i lavori di ripristino stradale e di risfaltatura”. Lo afferma Guido Angelini, capogruppo del Pd di Capannori.

“Ora il tracciato è omogeneo e scorrevole – spiega -. Ringraziamo l’azienda ed i lavoratori per il buon lavoro fatto e per i tempi rapidi esecuzione. Certo siamo consapevoli che questa strada è sottoposta ad un traffico pesante e straordinario e che necessita di continui controlli ed interventi. Francamente rispondiamo al consigliere del F.lli D’italia Petrini che della burocrazia ci interessa poco se tale lavoro rientrava o meno nella programmazione della Provincia . Ai cittadini ed agli utenti interessa che i problemi vengano risolti nei migliori dei modi”.