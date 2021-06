Il Pd di Altopascio: “Marchetti? Candidatura da ultima chiamata”

“Un centrodestra barcollante, aggrappato alle sorti di un padre padrone che ha imposto alla sua parte politica la sua ennesima candidatura per il Comune di Altopascio”. Va giù duro il Pd di Altopascio: “Una candidatura che rappresenta l’ultima chiamata per Maurizio Marchetti”, affermano i dem.

“L’ultimo appello per rimanere a galla nel naufragio di Forza Italia e del suo percorso politico che dopo due anni scarsi in Regione, dove nessuno si è accorto della sua presenza, lo hanno riportato ad Altopascio a fare un’opposizione sterile alla giunta di centrosinistra in carica – afferma il Pd -. Sterile e impotente. Sterile, perché senza proposte, senza idee, senza prospettive per il territorio e la comunità. Impotente, perché gli esposti, le denunce ripetute non hanno portato a nulla, solo a fango e a chiacchiere da bar di cui ormai in molti si sono resi conto. Nel solco della sterilità dei contenuti e nella impotenza degli esposti, si inseriscono anche i comportamenti, le affermazioni, le illazioni, le bugie protratte e reiterate in questi giorni precedenti e contestuali all’approvazione del bilancio di previsione”.

“Il pulpito per le prediche è sempre scomodo, ma in questo caso vederli a dare lezioni è oltremodo stucchevole – prosegue il Pd -. In Consiglio comunale, sui rilievi emersi nel parere dei revisori, debitamente controdedotti in uno specifico emendamento proposto dalla giunta, abbiamo assistito ad una lunga pantomima, proposta dai rappresentanti di centrodestra che non hanno esitato nel 2011 ad approvare anche l’assestamento generale del bilancio, non solo con il parere negativo del Revisore dei conti, ma anche del responsabile della ragioneria. Una delibera, quella del 2011, partecipata e votata da tutti gli illuminati rappresentanti dell’attuale minoranza di centrodestra. Noi oggi lavoriamo per una campagna elettorale fatta di contenuti e di proposte per il territorio, andiamo avanti con le cose da fare e nell’interesse dei cittadini. Il centrosinistra compatto, nonostante l’ostruzionismo dell’opposizione interessato e dannoso per i cittadini, ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023. Ci sono opere, iniziative e provvedimenti che chiudono il mandato di questa Amministrazione a cui, non solo si deve il merito di aver condotto la comunità nelle intemperie di questo ultimo anno e mezzo di emergenza sanitaria, ma anche di aver guardato lontano, investendo in progetti e strategie a lungo termine che guardano non alle prossime elezioni, ma alle prossime generazioni”.