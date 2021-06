“Ancora rischio incidenti in via di Sottomonte”: Scannerini (FI) e Benigni (Lega) alzano la voce

“Via di Sottomonte continua a creare situazioni pericolose”. Così Matteo Scannerini (FI) e Ilaria Benigni (Lega), consiglieri comunali di Capannori e provinciali di Lucca.

“La settimana scorsa – dicono – abbiamo assistito a due incidenti all’incrocio con via di Ponte Strada, vicino alla scuola elementare. Già da tempo in consiglio provinciale è presente all’ordine del giorno una mozione da noi presentata che si poneva come obiettivo quello di trattare i problemi di sicurezza e viabilità di questa via. Non è stata ancora trattata per un motivo: due mesi fa il presidente Menesini propose una ispezione sul posto con l’ausilio dei tecnici. Accettammo di buon grado e decidemmo di posticipare la discussione. Il tempo è passato. Il Consiglio si è nuovamente riunito tre settimane fa e abbiamo fatto notare come nessuna data ci era ancora stata comunicata”.

“La risposta è stata che si sarebbe provveduto a breve – proseguono Benigni e Scannerini – Ancora niente. Ebbene il tempo limite sarà il prossimo consiglio provinciale (non ancora calendarizzato) dove, in mancanza di fatti, questa volta discuteremo il documento in quanto, come si può notare, il tempo è scaduto e la situazione non è più sostenibile. È una questione di rispetto anche nei confronti dei cittadini che ci hanno sollevato il tutto”