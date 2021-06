Piazzetta Uda di nuovo sporca, il sindaco Fornaciari ai cittadini: “Così non si va da nessuna parte”

Da pochi giorni il Comune di Porcari aveva fatto pulire la piazzetta Uda ma stamani (30 giugno) i marciapiedi erano di nuovo ‘neri’ e i rifiuti per terra.

“Così non si va da nessuna parte – scrive su Facebook il sindaco Leonardo Fornaciari -. Da nessuna! Pochi giorni fa abbiamo pulito in modo splendente la piazzetta Uda. Era una prova in modo da poter fare il solito trattamento a tutti i marciapiedi. Ma stamattina la piazzetta era conciata così come vedete nelle foto. Mi pongo delle domande: Se vedeste una persona comportarvi così a casa vostra stareste zitti?. Possibile non considerare il paese in cui si abita allo stesso livello della propria casa?. Potrei riempire il paese di telecamere ma ciò non risolve l’inciviltà di chi fa questi gesti. Le aree pubbliche sono di tutti e anche delle attività che le stanno usando gratis per provare a ripartire dopo la pandemia”.

“Ripeto – incalza il sindaco – perché non le fate a casa vostra queste sporcizie visto che una casa ce l’avete?. Uno spazio pubblico non è casa vostra e per pulirlo usiamo i soldi di tutti. Forse non lo sapete. Se vi dovete ritrovare in un luogo pubblico e fare questo ve lo dico sinceramente, rimanete a casa vostra. State a casa. Ne guadagniamo tutti. Voi compresi”.