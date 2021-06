Porcari, Giannoni: “Sgravi Tari per le imprese? Solo merito del governo”

“Sgravi Tari per le imprese? Merito del governo e non dell’amministrazione di Porcari“.

Così Riccardo Giannoni, capogruppo consiliare de La Porcari che vogliamo, che definisce “vergognosi” i proclami di Fornaciari e Menchetti per attribuirsi – dice – “meriti che non hanno”.

“Ad oltre un anno di distanza da quando come gruppo consiliare de La Porcari che vogliamo lo chiedevamo – prosegue – inascoltati, finalmente anche nel nostro paese arrivano gli sgravi sulla Tari per le imprese che hanno subito riduzioni della propria attività lavorativa a causa del Covid19. Accade ora non perchè gli attuali amministratori del Comune si siano ravveduti ma semplicemente perchè a deciderlo non sono loro ma il governo nazionale che ha stanziato le risorse e ha anche detto come dovevano essere usate”.

“Con il decreto legge 73/2021 dello scorso 25 maggio infatti – spiega Giannoni – il governo ha stanziato 600 milioni di euro a tutti i Comuni d’Italia da destinare obbligatoriamente per sgravare la Tari proprio alle utenze non domestiche che hanno ridotto la propria attività lavorativa a causa del Covid19. E questo è quello che stanno, infatti, facendo tutti i Comuni d’Italia spesso in silenzio, senza proclami, senza raccontare fandonie o attribuirsi meriti di altri”.

“Quindi, al di là dei proclami enfatici – conclude Giannoni – chi si vedrà ridurre o annullare la Tari 2021 sappia che sarà unicamente per provvedimenti e decisioni del governo centrale e non dell’amministrazione porcarese che non ha stanziato 1 euro di risorse proprie allo scopo“.