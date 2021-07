Centri estivi, a Capannori finanziate le attività di 15 gestori

Sono quindici i gestori di attività estive che partecipando all’apposito bando comunale, usufruiranno dei finanziamenti messi a disposizione dal Comune per agevolare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi fino a 14 anni alle attività estive in programma fino al 31 agosto sul territorio comunale e nei comuni limitrofi abbattendo i costi a carico delle famiglie.

Alle risorse comunali si aggiungono le risorse ministeriali pari a 119 mila euro che consentono di ampliare la platea di famiglie capannoresi che potranno ottenere le agevolazioni economiche.

“Grazie a fondi comunali e ai finanziamenti ministeriali mettiamo a disposizione dei gestori delle attività estive importanti risorse che consentono di diminuire considerevolmente i costi a carico elle famiglie dei bambini e dei ragazzi che durante questa estate frequentano i centri estivi – afferma il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi -. Le attività estive rappresentano da sempre una risorsa educativa apprezzata dalle famiglie e dai bambini che le frequentano ed hanno in questa fase un particolare valore strategico per la ripresa di una normale socializzazione di bambini e adolescenti, vista la situazione di sofferenza legata alle norme di contenimento della diffusione del Covid19. Per questo riteniamo importante che i costi di frequenza gravino il meno possibile sulle famiglie per dare a tutti l’opportunità di parteciparvi. Oltre alle famiglie daremo un sostegno anche ai gestori viste le difficoltà che le varie associazioni e i vari soggetti che promuovono le attività hanno dovuto affrontare in questo periodo di emergenza sanitaria”.

Ai gestori sarà erogato un contributo per abbattere le rette a carico delle famiglie con i seguenti criteri: 30 euro a settimana fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, per il primo figlio di ogni nucleo familiare; 45 euro a settimana fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, per il secondo figlio di ogni nucleo familiare; 60 euro a settimana fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, per ogni figlio successivo al secondo di ogni nucleo familiare; 60 euro a settimana fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, per ogni figlio che abbia una disabilità certificata, anche non in gravità, (ai sensi della legge 104 del 1992).

Inoltre agli enti gestori sarà erogato un contributo pari a 2 euro per ogni settimana di retta abbattuta, oltre ad una somma di 300 euro per ogni centro attivato all’interno del territorio comunale.

L’elenco delle attività estive per le quali è possibile chiedere l’abbattimento dei costi di frequenza: E… state in compagnia 2021 (Aics) piscina Vicopelago e piscina 4 torri (Stipeti) dalle 8 alle 16, età 6-14 anni, tel 0583 955600; Summer Camp (Asd Polisportiva Capannori) Istituto comprensivo Carlo Piaggia Capannori, 7,30-17,30, età 3-13 anni, tel 338 2631410; Summer Soccer Village (Asd Sport and Fun) campo sportivo Antraccoli, centro sportivo S.Vignini (Lucca), Circolo El Nino SS. Annunziata (Lucca), campo sportivo e scuola dell’infanzia San Concordio (Lucca); Centro sportivo Madonne Bianche S.Alessio, campo sportivo di Pescia; scuola primaria e palestra S.Marco 7,30-18, età 4-14 anni, tel. 347 9223911; Estatissima (Asd Estate Giovani associazione) campo sportivo ‘Checchi Calcio’ di Carraia, campo sportivo di Segromigno in Piano, stadio di Marlia, sala parrocchiale di Camigliano, Campo sportivo di San Donato, sala parrocchiale di Santa Maria a Colle, 7,30-17, età 3-14 anni, tel.348 8909946; Fencing Summer Camp (associazione schermistica lucchese) Palazzetto della scherma via SS. Annunziata (Lucca), 8-13 età 7-20 anni, tel 393 3570260, 346 2252105; …State al centro dell’estate (Centro Culturale Compitese) Centro culturale compitese a S. Andrea Di Compito e camelieto, 9-15, età 4-11 Tel.328/9322026; Cavalcando nel verde del parco fluviale (centro equitazione La Luna) via terrazza Petroni 877 Sant’Anna, ore 9-15, età 3-14 anni tel. 320/2312433; Boom (Cooperativa sociale Odissea) centro ippico San Martino Capannori, azienda agricola Nicobio Orbicciano (Camaiore), scuola primaria Don Bosco Don Bigongiari Lunata, Scuola d’infanzia di Tempagnano, ore 9-15, età 3-14 anni, tel. 324 5921161; Scuola estiva (Associazione Fonte del Sorriso) Scuola primaria San Ginese, 8-18, 3-17 anni, tel. 339 674 9778; Kiddywinks (Vega srl) cia dei Pieroni, 64 Gragnano 8,30-17, età 3-11 anni, tel. 0583 1532330; Estate in parrocchia a Lammari (Margherita e le altre) scuola primaria e scuola dell’infanzia Lammari, scuola primaria San Vito, ore 8-16, età 3-12 anni, tel.388 6498630; E…state con noi 2021 (Mi.To- Misericordie Toscane) scuola paritaria infanzia Tassignano, 7,30-18, età 3-11, tel 347 2882784; Sogni Giganti (Oratorio Anspi Marlia) oratorio Parrocchia di Marlia 8-16.30 età 3-14 Tel.338 3645323; Estate in parrocchia Guamo (Parrocchia Guamo) oratorio Parrocchia Guamo, 7.30-17, età 3-13 anni, tel.340 2115279; Zigulì (Cooperativa L’Improntra): Estate in villa, via Stipeti, 27, Coselli; accoglienza è Arte Via Nottolini 262 San Concordio; Sport e Natura, Nozzano. Ore 8-18, età 3-14 anni, tel. 340 8949987 e 328 1342794.

Per i gestori che hanno più sedi le fasce d’età e gli orari indicati possono variare da un campo estivo all’altro.