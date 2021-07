Oggi (3 luglio) a Segromigno in Monte si sono soffiate candeline speciali: la Mensa della solidarietà ha infatti compiuto cinque anni. La Mensa, che molti lettori conosceranno, è nata dall’esigenza di aiutare le persone meno fortunate. Ogni domenica i volontari offrono un buon pasto cucinando i prodotti che vengono donati da benefattori della zona.

“Era il 3 luglio 2016 – si legge – quando ha avuto inizio questa fantastica esperienza. Sembra passata una vita da quando Don Paolo Dalle Mura, parroco della nostra comunità in quel momento, ci chiese aiuto per dar vita ad un sogno. Il sogno di Don Miro che per lui è rimasto purtroppo tale. Ci ha infatti lasciato il 6 agosto 2015 anche se tutti noi siamo convinti che stia continuando ad accompagnarci in questa splendida iniziativa”.

Foto 2 di 2



“Don Paolo è riuscito a far partire questo progetto e Don Damiano Pacini, suo successore, continua a spronarci nel proseguire e fare sempre meglio – scrive il gruppo della parrocchia – Eravamo un gruppo di volontari senza esperienza. La domanda che abbiamo fatto a Don Paolo nelle riunioni organizzative è questa: ‘Ma cosa dobbiamo fare di preciso?’ La risposta avuta è stata: ‘Dovete fare del bene, solo questo. Sono sicuro che lo sapete fare’. Dopo 5 anni siamo davvero cresciuti. Altri volontari si sono uniti a noi. Alcuni hanno dovuto lasciare. Il Covid-19 poi ci ha messo a dura prova. Ma siamo sempre più determinati”.

“Il calore dei benefattori che da subito ci ha accompagnato in questo progetto – conclude il gruppo di volontari – continua a spingerci a fare di più. Le donazioni che in questi anni ci sono state fatte, che si tratti di generi alimentari o economiche, ci hanno fatto capire che in molti hanno creduto e continuano a credere in noi. Ci state dando un enorme aiuto ad aiutare. Non credo vi sia sensazione migliore di quella che si prova vedendo la gratitudine negli occhi dei nostri ospiti. E per questo noi vi siamo davvero grati. Auguri ai volontari della Mensa, ai benefattori, agli ospiti che ogni domenica ci aspettano nei locali messi a disposizione dalla Caritas Diocesana Lucca e a tutti voi che ci accompagnate con un commento o condividendo. Perchè la Mensa della Solidarietà è di tutti”.