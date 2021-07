Altopascio, Antonella Pistoresi torna alla guida della Misericordia

È Antonella Pistoresi il nuovo Governatore della Misericordia di Altopascio. La decisione è stata presa nella giornata di lunedì (5 luglio), in cui il consiglio direttivo si è riunito per la prima volta dopo le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dello scorso 26 giugno.

Per Antonella Pistoresi si tratta di un ritorno alla guida della Misericordia di Altopascio, dopo il mandato iniziato nel 2016 e durato fino al 2018. Prende il posto del governatore uscente Salvatore Bono, che ha lasciato l’incarico dopo 7 anni.

Il vice-governatore sarà Luciano Ortu, la carica di segretario è stata affidata a Matteo Mandroni (il consiglio direttivo si riunirà nei prossimi giorni per stabilire le altre deleghe). Questi gli altri 6 consiglieri eletti del Magistrato: Roberto Mandroni, Giovacchino Tonini, Daniele Pilagatto, Melania Donzi, Marusca Ulivieri e Nicola Orabona. Per il collegio dei probiviri: Claudio Agostinelli (presidente), Stefano Ciccarelli e Sergio Carmignani.

Il messaggio della sindaca Sara D’Ambrosio: “Tanti complimenti a Antonella Pistoresi che torna alla guida della Misericordia Altopascio. Antonella è una donna di grande capacità ed esperienza, dal 2017 al 2019 ha anche ricoperto l’incarico di revisore unico per la Farmacia comunale. Con lei, già anni fa quando era governatore della Misericordia, si parlava della possibilità di trovare all’associazione una seconda sede, più ampia, maggiormente strutturata anche per i mezzi. È un progetto da portare avanti, soprattutto ora che stiamo procedendo con la stesura del nuovo piano operativo, lo strumento cioè che ci consentirà di disegnare e immaginare il futuro del nostro paese nei prossimi anni”.

“La Misericordia è una risorsa imprescindibile per la nostra comunità: sono tanti i progetti fatti, tanti quelli che stiamo facendo, tanti quelli nuovi che partiranno, con una missione ben chiara, aiutare il prossimo, esserci per le persone, per il territorio – conclude la sindaca -. Una missione che è stampata nel cuore di ogni singolo volontario, che ringrazio per la dedizione costante, soprattutto in questo anno e mezzo di gestione Covid, e di ogni componente del direttivo. Tanti complimenti quindi ad Antonella Pistoresi, al vicegovernatore Luciano Ortu, a tutto il nuovo direttivo. Andiamo avanti insieme, per la crescita di Altopascio”.