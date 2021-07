Altopascio, inaugura la nuova sede di Fratelli d’Italia

Sabato pomeriggio (10 luglio) alle 17 nella centralissima piazza della Torre ad Altopascio, si terrà l’inaugurazione della sede di Fratelli d’Italia alla presenza delle figure apicali del partito. A darne notizia il presidente del circolo Valerio Biagini. Cresce e si struttura il partito della Meloni nella Piana di Lucca dotandosi di una nuova sede anche nella cittadina del Tau, in cui nel prossimo Ottobre si tornerà al voto per le elezioni amministrative.

“Sono felice – spiega il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni – che si apra un nuovo presidio di Fratelli d’Italia in Provincia di Lucca. Continuiamo così senza sosta nel percorso per consolidare la presenza del partito sul territorio e rafforzarne l’azione”. Della stessa opinione Valerio Biagini, presidente del circolo: “È un sogno che si avvera, abbiamo formato un bellissimo gruppo composto da giovani e da persone di esperienza: un giusto mix per lavorare al meglio”.