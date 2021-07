Circonvallazione di Altopascio, Pd: “Passo importante per il nostro territorio”

Il completamento della circonvallazione di Altopascio è sempre più vicino. Si è chiuso infatti l’accordo tra Regione Toscana e provincia di Lucca per lo studio di fattibilità. A commentare positivamente gli sviluppi per la realizzazione dell’opera è il Partito democratico.

“Si è compiuto un passo molto importante per dare una prospettiva alle problematiche ormai croniche della viabilità in questa parte della Piana di Lucca – si legge nella nota -: la congestione del traffico anche pesante sulla Francesca Romea, il traffico di attraversamento dentro la frazione di Badia Pozzeveri, il sovraccarico di mezzi in prossimità di intersezioni pericolose come quella in località Turchetto, la mancanza di una viabilità veloce di raccordo tra le principali direttrici che passano da Altopascio. L’amministrazione D’Ambrosio è riuscita a disincagliare il destino della circonvallazione di Altopascio, arenata nelle secche del secondo lotto del progetto Anas di assi viari, e a trovare una soluzione alternativa e concreta per consentire un collegamento veloce tra la Romana, la Bientinese e il tratto di circonvallazione esistente. Il tracciato ipotizzato dall’amministrazione, tuttavia, ricadente per intero nel territorio del Comune di Altopascio, non è in contrasto con il vecchio asse ovest est ma è anzi un’implementazione che consente di raccordare la viabilità della via Romana lungo la direttrice est ovest tra i due caselli autostradali di Altopascio e Capannori”.

“Un altro punto di forza del progetto è quello di servire la zona industriale di Turchetto con un’infrastruttura stradale extraurbana senza intaccare centri abitati, zone boscate o soggette a vincoli di tipo paesaggistico – prosegue il Partito democratico -. Con le prime risorse della Regione Toscana, oggetto dell’accordo con la Provincia, abbiamo finalmente l’opportunità di avanzare la progettazione dell’opera e quindi di poter reperire i finanziamenti necessari alla realizzazione della circonvallazione. Un obiettivo che abbiamo sempre perseguito e sostenuto e che richiederà ancora più impegno e determinazione affinché nei prossimi anni si possa vedere completata un’opera strategica e non più rinviabile”.

“La giunta regionale precedente e quella attuale si è dimostrata essere un interlocutore attento e sensibile ai bisogni del nostro territorio, per i quali D’Ambrosio, in primis, si è sempre spesa, riportando a casa sempre risultati concreti – conclude la nota -. Dobbiamo quindi coltivare il terreno del dialogo e della collaborazione con la Provincia di Lucca e con la Regione Toscana, evitando quell’isolamento politico-istituzionale in cui Altopascio è rimasta per decenni senza toccare palla e senza concludere niente, né sul fronte del passaggio a livello della Francesca Romea, né sul fronte fondamentale della circonvallazione”.