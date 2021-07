La Filarmonica Catalani festeggia 70 anni all’Estate porcarese

La Filarmonica Alfredo Catalani di Porcari compie 70 anni e, per l’occasione, si esibirà sabato (10 luglio) sul palco dell’Estate porcarese in piazza Felice Orsi. L’appuntamento è per le 21,30 e, per la prima volta, nelle file della banda ci saranno anche i ragazzi e le ragazze della Catalani Young Band e gli allievi della scuola di musica.

Una grande festa per celebrare la storia dell’associazione che, dagli anni Cinquanta del Novecento, ha accompagnato i momenti più importanti della vita civile e religiosa di Porcari. In programma un’antologia del repertorio bandistico.

Sempre sabato, nella fascia preserale delle 18,30, l’Estate porcarese accoglierà il primo evento tutto dedicato ai bambini a cura dell’associazione culturale Manidoro. Nel parco giochi di piazza Orsi, infatti, prenderà vita la storia popolare toscana di Pochettino.

Per partecipare a tutti gli eventi in programma sarà necessario prenotarsi sul sito o sulla app Eventbrite, cercando ‘Estate porcarese’. Una volta individuato l’appuntamento si aprirà una procedura guidata per riservare il proprio posto in piazza, nel rispetto delle normative vigenti per arginare i contagi da Covid-19. Si consiglia di presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo.