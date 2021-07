A Marginone un weekend dedicato alla pulizia delle strade del paese

Un weekend per ripulire il paese dalla plastica e dalle mascherine lasciate per terra anche in vista del campionato nazionale del ciclismo allievi. Si chiama Marginone clean-up day, puliamo il paese ed è l’iniziativa organizzata dal Comitato paesano Festeggiamenti in collaborazione con la Caritas nata per sensibilizzare i cittadini sul problema globale dell’inquinamento dovuto all’abbandono dei rifiuti solidi.

Si terrà questo fine settimana (domani – 10 luglio – dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 e domenica dalle 9 alle 11) con partenza dal circolo Forima di Marginone (via Generale La Marmora 14). I partecipanti si divideranno in squadre di lavoro da tre persone ciascuna e dalla periferia al centro, muniti di pinze e sacchetto, ripuliranno gli angoli e le strade del paese. A fine lavoro un pranzo ‘di festa’ al ristorante Quelli del Dallas.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina (9 luglio), al circolo Forima di Marginone, dal vice-presidente del Comitato paesano Festeggiamenti, Federico Vannini, e da Alessandro Barsottini, volontario della Caritas di Marginone.

“In vista del campionato nazionale del ciclismo Allievi – dice il vicepresidente del comitato paesano Festeggiamenti, Federico Vannini – e sulla linea del World clena-up day, abbiamo pensato di ripulire il paese dai rifiuti abbandonati per terra. Dopo il periodo di chiusura dovuto alla pandemia e le successive riaperture, abbiamo notato un aumento della quantità di plastica e mascherine gettate per terra e abbiamo quindi pensato di dedicare un fine settimana alla cura delle nostre strade per lanciare un messaggio. A noi si uniranno alcuni volontari della Caritas e chiunque abbia voglia di partecipare”.

“Come Caritas non è la prima volta che collaboriamo con il Comitato paesano Festeggiamenti e siamo felici di prendere parte all’iniziativa che rientra in un’ottica di cura del sociale e della casa comune – le parole di Alessandro Barsottini -. I partecipanti si divideranno in squadre di lavoro composte da tre persone, una terrà la pinza, una il sacchetto e l’altra farà da ‘supervisore’ e dalle zone più periferiche al centro raccoglieranno i rifiuti. I volontari della Caritas sostengono da sempre le iniziative paesane e ringraziamo il Comitato per averci coinvolti”.

Il Marginone clean-up day ha il patrocinio del Comune di Altopascio.

Il campionato nazionale ciclismo allievi

È stata assegnata alla società ciclistica Us Toscogas di Marginone e all’associazione dilettantistica di via Generale La Marmora 14 l’organizzazione dei campionati italiani cronometro individuali per la categoria Allievi maschile e femminile. Partner il Comitato paesano Festeggiamenti.

Il 14 agosto, quindi, sulle strade di Altopascio e della Piana, la data fissata per l’appuntamento sportivo che coinvolgerà professionisti e professioniste da tutta Italia.