Viale Europa, Scannerini (Fi): “Serve un attraversamento pedonale davanti al McDonald’s”

Un attraversamento pedonale in prossimità del Mcdonald’s di Lammari, all’incrocio con via dei Selmi. A chiederlo è il consigliere provinciale e comunale di Forza Italia a Capannori.

“Come ci segnalano i cittadini, il Mcdonald’s attira ragazzi che vengono dal centro di Lammari – spiega Scannerini nell’esortare la provincia -. Questo comporta attraversamenti frequenti del viale Europa in prossimità di via dei Selmi. Ecco perché sarebbe opportuno prevedere un attraversamento pedonale opportunamente segnalato al fine di incrementare la sicurezza. L’intervento è semplice ed economico. In questo modo i genitori dei ragazzi si sentirebbero più sicuri, considerata la rinomata pericolosità della strada. Come consigliere provinciale porrò la questione alla riunione della prossima commissione apposita”.