Zappia: “A Capannori spreco di denaro pubblico per la plastica usa e getta”

“Emorragia di spreco di denari pubblici in plastica usa e getta. Lo sapevate che Ascit più di un anno fa, ha sostenuto costi per 2 gare da 800mila euro cadauno per acquisto di sacchi di plastica? Ma questa amministrazione non era contro ai sacchi usa e getta?”.

Parole aspre quelle che arrivano da Bruno Zappia, il consigliere della Lega di Capannori, che prosegue: “Ricordate quando il sindaco Menesini andava nelle scuole a distribuire lattine in alluminio al posto della plastica monouso, facendo la guerra alle cialde di caffè? Invece adesso è favorevole ai sacchi usa e getta col chip, spendendo milioni di euro”.

“Da mesi attendo risposte dall’assessore e dal presidente dell’Ascit per sapere quanto ci costa il trasporto a Treviso dei prodotti assorbenti della persona – si legge nella nota -. Ho provato a suggerire sia in commissione che in consiglio comunale al signor Ciacci, neo presidente, di prendere come esempio Treviso che rinuncia ai sacchi usa e getta per la raccolta puntuale alla raccolta con bidoncino dotati di chip”.

“Il costo una tantum di questi bidoncini col chip – spiega il consigliere – farebbe risparmiare milioni di euro e avremmo una bolletta meno cara, evitando di pagare milioni di sacchi usa e getta. Interrogati anche sulla spesa per mantenere le poltrone di ReteAmbiente. Con la cessione dell’impianto di compostaggio a Livorno – conclude – avremmo avuto ricavi e decine di posti di lavoro. A voi, amici ed elettori, le conclusioni. Questo è il livello su cui si prendono le scelte sulle nostre teste. Questo è l’atteggiamento di una dittatura ignorante ottusa e impunita”.