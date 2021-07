Prima edizione per il concorso canoro gratuito “Porcari’s Young Stars”

Grazie ad un gruppo di privati cittadini in collaborazione con l’associazione Porcari Attiva – Centro commerciale naturale, nasce la prima edizione del concorso canoro gratuito Porcari’s Young Stars, riservato a ragazze e ragazzi della Lucchesia fino ai 20 anni d’età che si svolgerà a Porcari in piazza Felice Orsi sabato (17 luglio) alle 21 all’interno delle iniziative dell’Estate porcarese.

Il concorso è voluto per gli adolescenti del territorio che hanno particolarmente risentito degli effetti della pandemia cosicché attraverso questa forma d’arte possano esprimersi di nuovo liberamente di fronte al pubblico che è loro mancato. Per sensibilizzare la cittadinanza su questo tema parteciperà la dottoressa Gaelle Sara Pontraldolfo (psicologa) che collabora con le scuole dell’istituto comprensivo di Porcari.

Questa iniziativa è stata molto sentita anche da altre associazioni locali che hanno supportato l’evento con una partecipazione attiva e per sensibilizzare altresì il loro impegno nel sociale. Si tratta dell’associazione Lucca Senza Barriere che si occupa di fornire un aiuto ed un sostengo alle persone disabili e dell’associazione Link@ut Autismi senza frontiere che di adopera per la sensibilizzazione sull’integrazione delle persone affette da autismo. Inoltre vi è il sostegno di Legambiente Capannori e Piana Lucchese Aps che porta l’attenzione sull’ecologia umana, sull’importanza che ha il singolo individuo nella trasformazione dell’ambiente circostante; in questo caso l’arte è veicolo di questa trasformazione positiva, inclusiva e di partecipazione.

Saranno premiati i primi tre classificati e a tutti i partecipanti sarà consegnato un riconoscimento. La giuria sarà composta da Cosetta Gigli, soprano; dal maestro Marco Lardieri, dal cantautore Matteo Franchini, dalla cantante Laura De Luca e da Emiliano Biggi.

Cosetta Gigli sarà inoltre l’ospite d’onore della serata e farà ascoltare diversi brani del suo repertorio che spazia dalla lirica, all’operetta, alla musica pop. Previsti ulteriori ospiti quali il gruppo Following Error, il cabarettista Samuele Rossi e lo stesso Matteo Franchini.

La serata sarà condotta da Simone Tomei, giornalista e musicologo.

Gli organizzatori ringraziano per il patrocinio il Comune di Porcari e l’Associazione Porcari Attiva, la Fondazione Lazzareschi e la Cllat di Altopascio per il loro sostegno. Un grazie anche all’azienda agricola Del Carlo e, per le riprese audiovisive, ad Archimede Informatica di Giorgio Giannini.

Info ed iscrizioni: porcarisyoungstars@gmail.com oppure attraverso la Facebook Porcari’s Young Stars. Termine per le iscrizioni, gratuite: mercoledì (14 luglio) alle 24.