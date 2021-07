Proseguono i lavori di riqualificazione sull’Altopiano delle Pizzorne. Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale sulla strada principale che collega Villa Basilica alle Pizzorne e in tutta la viabilità interna all’area. L’amministrazione comunale, oltre alla segnaletica laterale che delimita le carreggiate, ha ridisegnato tutti gli stalli blu del parcheggio a pagamento a servizio dell’altopiano.

“Il piano di riqualificazione delle Pizzorne – spiega il vicesindaco Giordano Ballini – prosegue speditamente. Dopo la nuova sentieristica e lo studio per il nuovo impianto di illuminazione a led, ci siamo concentrati sulla segnaletica orizzontale, per rendere più ordinata e vivibile la zona, soprattutto nel periodo estivo quando è molto frequentata. La nuova segnaletica orizzontale sarà di supporto anche ai mercati della domenica, che hanno ripreso da poche settimane e che hanno registrato già una buona affluenza”.

Foto 2 di 2



Insieme alla nuova segnaletica, l’amministrazione ha ripulito i bordi delle strade e i prati, per consentire una migliore fruizione dell’area. Inoltre, sempre in accordo con il piano di riqualificazione e risanamento delle Pizzorne, sono stati incaricati gli operatori forestali di provvedere al restauro di tutte le palizzate e le staccionate presenti. Per garantire la sicurezza dei frequentatori, durante la stagione estiva, ogni domenica, è presente in loco un presidio della Croce Rossa, con personale per il primo soccorso.