Laurea con lode in psicologia clinica per la 23enne Alice Bertoi

Giorno di festa e tanti complimenti per Alice Bertoi, nata a Lucca 23 anni fa, residente a Montecarlo, che ha conseguito con il massimo dei voti, 110 e lode, la laurea in psicologia clinica alla facoltà di psicologia di Bologna, la più prestigiosa in Italia.

Alice ha discusso la tesi dal titolo Proprietà clinimetriche della Hopkins symptom checklist (SCL-90-R): una revisione della letteratura nell’aula magna di Cesena, di fronte agli emozionati Vitaliano Bertoi, Silvia Del Vigna e Silvia Bertoi che hanno partecipato a questo importante momento di una carriera che si preannuncia di grandi prospettive e già bene avviata.