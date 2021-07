Masini e Scannerini (FI): “Si intitoli una via o una piazza al maresciallo Maccarone”

“Il Comune consideri l’idea di intitolare una via/piazza al maresciallo Antonio Maccarone, deceduto lo scorso aprile a causa del covid19”. Così dice Anthony Masini, coordinatore comunale di Forza Italia Capannori.

“Il maresciallo Maccarone era molto stimato dai cittadini di Lammari e di Capannori – spiega Masini -: 39 anni di servizio sul nostro territorio non si dimenticano facilmente, così come la sua onestà, la sua dedizione al lavoro e alla nostra sicurezza. Per questo motivo proponiamo l’intitolazione di una via o di una piazza, affinché il suo ricordo e la stima che la cittadinanza e i colleghi provavano per lui rimanga viva per sempre. A tal proposito il nostro capogruppo in consiglio comunale, Matteo Scannerini, ha presentato una mozione al protocollo del consiglio comunale, per poter discutere di tale opportunità in aula quanto prima”.