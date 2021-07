Porcari, la pasticceria Toschi si trasferisce nei locali dell’ex Giannotti

La pasticceria Toschi si trasferisce nei locali dell’ex pasticceria Giannotti in centro a Porcari. Si conclude così un iter lungo e delicato che vede la cessione del locale storico ai nuovi proprietari, Carlotta e Francesco Toschi, già titolari dell’omonima pasticceria.

“Si tratta di un momento importante per l’intera comunità, che vede nei fratelli Toschi due rappresentanti eccellenti di una categoria che non si arrende ai danni della pandemia – scrive l’associazione Porcari Attiva -. Si tratta di un investimento considerevole che permetterà il trasferimento dell’attività di famiglia nei nuovi locali, che verranno interamente rinnovati, per essere restituiti a tutti i cittadini, che da ormai troppo tempo sentono la mancanza di quel luogo di ritrovo. Carlotta e Francesco non sono i primi ad aprire una nuova attività in tempo di Covid-19 a Porcari e questo ci lascia ben sperare, perché c’è ancora chi sceglie di mettersi in gioco e scommettere sul proprio paese”.