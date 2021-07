Polisportiva Capannori, torna Chiara Tessaro: si occuperà di minibasket

Chiara Tessaro sarà la nuova responsabile generale del progetto minibasket della Polisportiva Capannori. Un anno dopo i saluti per la partenza di Tessaro verso Schio, dove è stata assistente della Famila in A1 ed Eurolega femminile, oltre che vice al Sarcedo Basket in A2, Tessaro ha deciso di tornare in Toscana, dove è cresciuta tantissimo negli ultimi anni.

Oltre al ruolo di responsabile si occuperà di coordinare il reclutamento e tutti i progetti legati ai piccoli biancorossoneri, compreso il lavoro nelle scuole. Inoltre farà parte dello staff di due gruppi giovanili.

Nata a Schio e cresciuta nel vivaio della Famila, chiara ha scelto l’Università di Firenze per proseguire i suoi studi conseguendo la laurea triennale in scienze motorie – sport e salute e la magistrale in scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate. È istruttrice di minibasket e allenatore di base.

“Tornare nella società che mi ha permesso di affacciarmi al grande basket per me è motivo di grande orgoglio – dice Chiara Tessaro -. L’amore che mi lega a questi colori va ben oltre l’aspetto sportivo, e non posso che ringraziare il presidente Luca Fontana per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Spero di poterla ripagare al meglio”.