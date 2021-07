Ad Altopascio arriva Aida, il portale telematico per le pratiche edilizie

Dal prossimo primo agosto anche ad Altopascio sarà attivo Aida, il portale telematico per le pratiche edilizie sbrigate dallo sportello unico per l’edilizia. Giovedì (22 luglio) alle 15 il Comune terrà un appuntamento per spiegare le funzionalità del portale e le sue potenzialità rivolto ai professionisti che abitualmente si rivolgono all’ufficio edilizia.

Sarà quindi possibile attivare direttamente online alcune procedure: nello specifico il portale riguarderà la richiesta di permessi a costruire e varianti, le segnalazioni di inizio attività e le sue varianti, la comunicazione di avvio e fine lavori e l’agibilità. Il portale sarà a disposizione dei tecnici che lo vorranno utilizzare, ma non si sostituirà alla possibilità di presentare le istanze anche in forma cartacea.

Ingegneri, architetti, geometri, ma anche periti industriali e agrari, agronomi e geologi potranno quindi partecipare alla call a questo link (clicca qui) e seguire le istruzioni. Durante l’incontro saranno fornite tutte le informazioni operative e un manuale di istruzioni per utilizzare al meglio il portale.