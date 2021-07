Giovedì prossimo (29 luglio), nell’ambito della rassegna Il Territorio racconta organizzata dal Comune di Capannori, per chi ancora non è partito, per chi è già tornato, per chi non sa se partire o restare, e per tutti quelli che non sanno cosa raccontarsi ogni sera d’estate, c’è la possibilità di ascoltare qualche curiosità e qualche considerazione su Le separazioni d’argento, il libro di D’Arrigo e Guidugli uscito per le edizioni Pequod nel novembre scorso e che ha avuto un significativo riscontro di lettori.

L’appuntamento è al polo culturale Artemisia, in via dell’Aeroporto, a Tassignano, alle 21. E’

necessaria la prenotazione, che può essere fatta scrivendo ad artemisia@comune.capannori.lu.it, oppure telefonando allo 0583 936427. Dialoga con gli autori Elisa Bertoni.