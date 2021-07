Italia Viva, Saccardi ad Altopascio e Montecarlo

Doppio appuntamento in Lucchesia con Italia Viva per Stefania Saccardi, vice presidente della Regione Toscana. Saccardi sarà mercoledì prossimo (28 luglio) alle 11 al bar La Loggia in piazza Ricasoli ad Altopascio per incontrare la cittadinanza. A seguire incontrerà i cacciatori e le loro delegazioni provinciali.

Alle 15 Saccardi sarà nella sala della Fattoria Montechiari per un incontro con imprenditori, tecnici, lavoratori, associazioni dell’agricoltura della Provincia di Lucca con particolare riguardo al settore del vino e olio.