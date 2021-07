Partiti i lavori di asfaltatura sulle strade del compitese

Hanno preso il via i lavori di asfaltatura in via della Pieve a Pieve di Compito e via di Castelvecchio a Castelvecchio di Compito. Successivamente saranno asfaltate via dell’Asilo nido a San Leonardo in Treponzio, l’intersezione tra via dei Canali e la via Sarzanese Valdera a Colle di Compito, via Valle di Sopra a Colle di Compito, via di Segromigno in Monte a Segromigno in Monte, che sarà asfaltata in un tratto con asfalto natura, e via Per San Pietro.

Questi lavori vanno a completare il terzo lotto di interventi di asfaltatura varato dall’amministrazione comunale con un investimento di 185 mila euro nel cui ambito sono state già asfaltate via di Vorno e via S.Pieretto a Guamo, Via dei Sodini e via Giusti a Massa Macinaia, via dei Baccioni a Tassignano.

“Stiamo per concludere il terzo lotto di interventi di asfaltature sul territorio che va a migliorare ulteriormente la percorribilità e la sicurezza di alcune viabilità comunali – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. L’attenzione della nostra amministrazione alla manutenzione e alla sicurezza delle nostre strade è molto forte.Dalla fine del 2020 ad oggi abbiamo infatti investito in lavori di asfaltatura quasi 800 mila euro risistemando e asfaltando numerose viabilità. Attualmente stiamo lavorando per progettare nuovi interventi sulla base dei monitoraggi eseguiti dagli uffici e delle segnalazioni che ci sono pervenute dai cittadini, che sono stati finanziati con la variazione di bilancio appena approvata dal consiglio comunale”.