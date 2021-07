Utopia del Buongusto, secondo appuntamento al centro culturale compitese

Domani (31 luglio) alle 21,30, al Centro culturale Compitese di Pieve di Compito andrà in scena il secondo appuntamento capannorese del festival teatral – gastronomico Utopia del Buongusto ideato da Andrea Kaemmerle con la direzione artistica dell’associazione internazionale di Teatro Guascone. In programma lo spettacolo “Ragazzacci” Non è l’età per le cravatte di e con Andrea Kaemmerle e Riccardo Goretti.

Si tratta della quarta produzione di Guascone Teatro che vede in scena la coppia Goretti/Kaemmerle, due navigati autori-attori che per indole e formazione artistica hanno assorbito il piacere di fondere comicità e teatro d’avanguardia.

Una pallottola di 67 minuti piena di testi, citazioni, racconti, aneddoti legati al mondo del teatro e dei suoi più traballanti miti. Una carriola di testi scritti da entrambi ed in “Ragazzacci” riportata in scena con l’audacia di chi sa più facilmente essere ragazzaccio che funzionario, più nomade che impresario. Un incontro di pugilato con il pubblico dove non sono previsti né sconfitti né feriti. 67 minuti dove poco importa se ci si sente da Route 67 in Oklahoma o da statale 67 Toscoromagnola. Ragazzacci si nasce, rimanerlo a vita poi è tutto un lavoro fatto di disciplina e panini.

Ingresso allo spettacolo 8 euro. Possibilità di cena alle 20 alla pizzeria I Tre Tigli (12 euro). Possibilità di visita al Camelieto alle 17 su prenotazione .Per informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354.