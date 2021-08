Notti tra le stelle, a Capannori tornano le serate di osservazione astronomica

Due serate di osservazione astronomica. È questa Notti tra le stelle, l’iniziativa promossa dal Comune e dall’osservatorio astronomico di Capannori.

La prima si terrà giovedì prossimo 12 agosto alla villa fattoria Gambaro di Petrognano mentre la seconda martedì 17 agosto nello spazio esterno dell’osservatorio astronomico a Vorno.

A villa Gambaro dalle 19 alle 21 sarà possibile degustare piatti tipici per poi assistere, a partire dalle 21,15, a conferenze con proiezione guidata e commentata di audiovisivi a cura di Matteo Santangelo presidente Irf e vicedirettore e responsabile scientifico dell’Osservatorio astronomico di Capannori e Eddi Lorenzi, direttore dell’Oac. Santangelo terrà due conferenze, una intitolata Effetti sulla terra di fenomeni cosmici violenti e l’altra intitolata A pale blue dot/Un puntino azzurro. Eddi Lorenzi terrà inoltre una conferenza sul tema Meteore e costellazioni del cielo di agosto. Seguirà l’osservazione astronomica.

Lo stesso programma di conferenze si terrà martedì 17 agosto a partire dalle 21 nello spazio esterno dell’osservatorio astronomico di Capannori a Vorno dove a seguire si terrà l’osservazione astronomica.

“Molto volentieri torniamo ad offrire a cittadini e turisti la possibilità di assistere a serate di divulgazione astronomica grazie alla disponibilità e all’impegno dei responsabili dell’ osservatorio astronomico di Capannori che ringraziamo – afferma l’assessora al turismo, Lucia Micheli -. Appuntamenti da sempre molto richiesti e graditi che durante l’inverno non è stato possibile realizzare all’osservatorio a causa della pandemia e che quindi proponiamo in questa stagione usufruendo anche della bella location di Villa Gambaro nel pieno rispetto delle regole anti Covid”.

Entrambe le iniziative sono su prenotazione: per villa Gambaro c’è il limite massimo di 80 persone ed è possibile chiamare il numero 0583 978277 o 338 1255359, mandare una mail a public.outreach@irf.lu.it (specificando nome, cognome e numero di persone che richiedono la prenotazione, massimo 10). Il costo della degustazione è di 15 euro. All’osservatorio astronomico potranno essere presenti massimo 24 persone ed è possibile mandare una mail allo stesso indirizzo. Per accedere alla serata in programma all’osservatorio sarà richiesto il green pass o tampone effettuato nelle 48 ore.