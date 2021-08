10 mila mascherine compostabili in fibra di bambù. È questo il supporto di Körber alla sicurezza della rassegna culturale Stanno Tutti Bene, festival che si svolge alla Tenuta Lenzini dal 4 all’8 agosto. Un’attività che rientra nelle iniziative sostenute dall’azienda per rafforzare il rapporto con il territorio e contribuire alla lotta contro il Covid-19.

“Per noi della Körber è fondamentale instaurare un legame attivo e partecipativo con le diverse realtà territoriali – commenta Oswaldo Cruz , Chief Executive Officer Körber Business area tissue -. In particolare in questa delicata situazione siamo orgogliosi di poter fare la nostra parte per restituire alle persone un po’ di normalità e divertimento, mettendo al primo posto la sicurezza”.

Foto 2 di 2



In questa occasione l’azienda mette a disposizione di tutti i partecipanti e gratuitamente il proprio prodotto innovativo K.Protect Myfaceroll, un brevetto della Körber Tissue che permette di realizzare con le macchine di converting (le stesse utilizzate per realizzare rotoli di carta igienica e asciugatutto) fino a 10 mila mascherine facciali al minuto, adattabile ai principali materiali “tessuto non tessuto”, tra cui un particolare materiale a base di bambù compostabile con i rifiuti organici.

Il festival Stanno Tutti Bene prevede presentazioni di libri, performance artistiche e concerti, è un’iniziativa di Lillero, associazione di promozione sociale che si occupa di riuso, consumo sostenibile e legami tra persone. La produzione è affidata a Salamini snc, azienda locale che si occupa di servizi tecnici per lo spettacolo e di organizzazione di eventi. Fondamentale la collaborazione della Tenuta Lenzini, che ospita la manifestazione.

“Nella filosofia del Festival – affermano gli organizzatori – l’attenzione all’ambiente e la sicurezza sanitaria vanno a braccetto e rappresentano uno dei pilastri della manifestazione. Oltre alle mascherine compostabili, per la cui fornitura ringraziamo Körber, abbiamo previsto di utilizzare stoviglie biodegradabili e bicchieri di vetro e anche l’acqua sarà quella pubblica, garantita grazie a un fontanello installato nella Tenuta”.