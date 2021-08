Chiusura estiva per il Museo Athena e la biblioteca di San Leonardo in Treponzio.

Il museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori starà chiuso dal 15 agosto al 22 agosto per riaprire regolarmente il 23 agosto. A sospendere i servizi al pubblico sarà anche la biblioteca comunale decentrata di San Leonardo in Treponzio che riaprirà al pubblico il 26 agosto.