Arte, storia e cultura: doppio appuntamento alla Villa Reale di Marlia

Saranno due giorni di full immersion nell’arte, nella storia e nella cultura quelli che gli organizzatori di Kreativa propongono lunedì (9 agosto) e martedì nell’ambito della manifestazione Le Rinascenze alla Villa Reale di Marlia, patrocinata dai Comuni di Capannori e Lucca e dalla Provincia di Lucca.

Sarà un appuntamento suggestivo per la particolarità di essere proposto di sera per poter sfruttare a pieno l’oscurità della notte per dar vita ad effetti speciali di luci, colori e forme. Ogni giorno ci saranno tante iniziative, dalle 18 alle 24, che permetteranno di visitare i luoghi più suggestivi del parco e di assistere a spettacoli e performance di artisti e compagnie, tra le più importanti della Toscana, impegnati in ogni forma di espressione artistica.

Ci saranno acrobati, maghi, compagnie teatrali, burattinai, mostre di scultura e pittura e anche il pittoresco Mago delle Bolle D’Artagnan con uno spettacolo fatto di effetti luminosi e pirotecnici e gli acrobati campioni italiani della Scuola Abacada Luna. Per due giorni, tante occasioni di divertimento e approfondimento, dove l’arte si sposerà con l’architettura degli angoli del parco scelti, dalle tre ville, al teatro di verzura, al giardino dei limoni, alla grotta di Pan.

Tanti motivi per non perdersi l’occasione di visitare la villa, con spettacoli anche per i bambini. Ci saranno anche due momenti culturali, sempre alle 21,15: lunedì si parlerà di sentieri storici di Marlia e dintorni sulle orme di Matilde con Giulio Godi, presidente del Cai e la professoressa Ave Marchi, presidente della Fondazione Cresci. Martedì, invece, per la notte di San Lorenzo, si parlerà di stelle con il direttore dell’osservatorio astronomico di Borgo a Mozzano, Sauro Donati, che spiegherà i segreti del cielo e degli astri in un incontro dal titolo Le stelle sono tante, milioni di milioni…”.

L’intero programma degli eventi è consultabile sul sito www.lerinascenze.it mentre per le modalità d’ingresso e il green pass ci si può rivolgere direttamente alla Villa Reale, allo 0583.30108 o cliccare su https://villarealedimarlia.it. La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti.