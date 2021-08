Installati tre nuovi lampioni in via delle Suore a Lammari.

“Dopo gli interventi di ampliamento e di asfaltatura, decisi in alternativa al senso unico, questo intervento era veramente utile e necessario”, commenta il capogruppo del Pd, Guido Angelini.

“C’è voluto un po’ di tempo in più del previsto – dice – questo va riconosciuto, ma gli impegni presi con i residenti nel 2019 dall’amministrazione comunale di Capannori guidata dal sindaco Menesini sono stati mantenuti. Anche in via dei Leri a Lammari è stato ripristinato il lampione su un punto della strada particolarmente pericoloso. Adesso il centro di Lammari è più illuminato e bello e grazie anche agli importanti interventi effettuati sulla nuova pista ciclabile, sia con il potenziamento dell’illuminazione sia con la nuova segnaletica si può camminare a piedi ed in bicicletta anche di notte, tornando a vivere il paese”.

“A nome dei cittadini lammaresi – chiude – si ringrazia l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo per aver mantenuto l’impegno preso”.