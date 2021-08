Castelvecchio di Compito, Zappia (Lega): “I lavori alla scuola? Ottimo, ma l’idea era nostra”

“I lavori alla scuola d’infanzia di Castelvecchio di compito? Ottimo se non fosse che l’amministrazione, dopo aver ignorato le nostre richieste, se ne è presa il merito”. Così il consigliere comunale della Lega Bruno Zappia interviene sull’intervento programmato dal Comune di Capannori.

“Mi fa piacere che l’amministrazione comunale abbia deciso di fare i lavori che interessano la scuola dell’infanzia e che consisteranno nel rifacimento della facciata e la tinteggiatura di tutta la struttura esterna – prosegue Zappia -. A gennaio assieme a Tommaso Bartoli, candidato nella lista della Lega, denunciammo pubblicamente lo stato di fatiscenza dell’asilo. Numerose sono state anche le mie richieste in merito avanzate con relativa interpellanza in consiglio comunale e all’interno delle commissioni. Purtoppo ci troviamo di fronte a un’ amministrazione priva di spirito di iniziativa, capace di copiare solo idee già avanzate dai gruppi di opposizione. Mi piacerebbe vedere questa amministrazione lavorare in modo autonomo mettendo in atto idee proprie o quantomeno riconoscere la validità di certe iniziative portate avanti dai gruppi di opposizione. Idee e iniziative che vengono sistematicamente bocciate e archiviate, salvo poi all’occasione riprenderle in mano e approvarle, assumendosi meriti propri”.