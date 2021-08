Un gran bel successo ha contrassegnato la due giorni della quarta edizione de Le Rinascenze versione notturna. Tanto pubblico, italiani ma anche molti stranieri, che ha preso d’assalto la Villa Reale di Marlia per godersi lo spettacolo di arte e natura che queste due calde serate d’agosto hanno offerto. La manifestazione organizzata dalla scuola Kreativa di Lucca e patrocinata dai Comuni di Capannori, Lucca e dalla Provincia di Lucca, come ha precisato l’assessore del Comune di Capannori, Lucia Micheli, sta diventando un appuntamento irrinunciabile della programmazione comunale e coniuga molto bene l’aspetto artistico, in tutte le sue molteplici forme a quello storico, architettonico e naturalistico della zona.

La notte si è colorata di ogni tonalità, raffigurando sulle facciate di Villa Reale, Villa del Vescovo e la Villa dell’orologio, immagini molto suggestive. A riscaldare l’atmosfera ci hanno pensato D’Artagnan con il suo spettacolo di bolle e fuoco, gli acrobati della Scuola Abacada Luna, le farfalle luminose che hanno svolazzato lungo tutto il parco, musiche, balli e spettacoli teatrali nei luoghi più suggestivi, per dar vita alla magia surreale che solo questi posti sanno offrire. E poi la Notte delle stelle di San Lorenzo affidata a Sauro Donati, direttore dell’Osservatorio astronomico di Borgo a Mozzano e quella dedicata ai percorsi storici promossi dal Cai con Giulio Godi e la docente Ave Marchi nel salotto culturale diretto da Paolo Bottari.

E poi ancora mostre, burattini per grandi e piccini, un’iniziativa che il presidente di Kreativa, Gabriele Davini, chiude con grande soddisfazione, proiettandola subito all’anno prossimo con tante novità e la voglia di imporla sempre più a livello toscano: “Vogliamo crescere ancora ed affermare la nostra manifestazione, unica nel suo genere, a livello toscano, toccando ogni corda dell’espressione e della creatività artistica e culturale. Penso che possa diventare un veicolo importante anche per la valorizzazione del territorio e una vetrina importante per tutti gli artisti e compagnie teatrali”.