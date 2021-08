Inaugurata a Marginone la quarta sede elettorale di Marchetti

Nonostante la settimana di ferragosto, in tanti hanno voluto manifestare il proprio sostegno a Maurizio Marchetti, per l’inaugurazione della quarta e ultima sede operativa, quella di Marginone in via Mammianese nord, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre.

Maurizio Marchetti sarà candidato a sindaco di una compagine che riunisce i partiti del centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) a movimenti civici legati a problematiche locali. Una serie di liste sosterranno Marchetti in questa importante battaglia elettorale che si disputa in mesi solitamente ‘vietati’ alla politica, causata dalla emergenza sanitaria.

“Ringrazio davvero le tante persone che sfidando caldo e un periodo in cui si pensa a tutt’altro, hanno voluto partecipare a questa cerimonia che ha molti significati – dice Maurizio Marchetti – Ci sono tante persone che si mettono in gioco e così come sta accadendo a Altopascio, Badia Pozzeveri e Spianate dove le sedi sono già state aperte, stanno lavorando per ascoltare i cittadini e trasformare ogni input in impegni elettorali che fisseremo nel programma, che per noi rimane e rimarrà la bussola del mandato amministrativo. Una differenza importante rispetto a chi, come l’attuale maggioranza, che cinque anni fa ha promesso di tutto e di più per poi completare a malapena il 5 per cento degli impegni amministrativi assunti ufficialmente. Una discriminante importante che i cittadini valuteranno sicuramente mentre ci avviciniamo al voto”.

La sede di Marginone, così come tutte le altre, sono a disposizione per chiunque voglia entrare in contatto con lo schieramento di Marchetti e, soprattutto, proporre idee e chiedere soluzioni a problematiche inerenti il territorio.