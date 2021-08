Apre al pubblico questo pomeriggio (12 agosto) alle 18 una prima porzione del parco pubblico di Capannori interessato dai lavori di riqualificazione nell’ambito delle opere di rigenerazione urbana previste dai progetti Piu.

Si tratta della parte del parco che ospita le nuove tribune dell’area spettacolo, completamente ricostruite, le quattro nuove aree fitness con attrezzature sportive pensate per consentire ai cittadini di praticare sport all’aperto e dell’area giochi per bambini. Sono stati già realizzati anche i nuovi percorsi pedonali in direzione nord, più lunghi rispetto a quelli precedenti, attraverso i quali viene ampliata l’area del parco. Gli altri interventi in corso, ovvero la risistemazione del biolago, l’installazione di una fontana, la realizzazione di aree di socializzazione per i cittadini con pergolati e nuovi arredi urbani, saranno completati nelle prossime settimane e inaugurati nel mese di settembre.

“L’obiettivo di questi lavori di riqualificazione, per i quali abbiamo investito 250 mila euro di fondi Piu, è mettere a disposizione della cittadinanza un rinnovato luogo verde e attrezzato dove poter praticare sport, assistere a spettacoli, socializzare e giocare in spazi adeguati – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. La parte più consistente dei lavori è terminata ed è con soddisfazione che oggi la apriamo al pubblico. Le opere di riqualificazione stanno proseguendo nelle altre zone del parco e saranno pronte a settembre, quando tutto l’area verde completamente rinnovata tornerà a disposizione della comunità. Questo intervento fa parte di un progetto complessivo con cui vogliamo creare un parco in ogni frazione e rappresenta una delle opere più importanti previste dai progetti Piu che renderanno Capannori più moderna, più bella e più consona alle esigenze dei cittadini” .