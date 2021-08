Concerto di Ferragosto, a Montecarlo l’ultimo evento estivo con la Filarmonica Puccini

Domenica (15 agosto) alle 21,30 nel chiostro dell’ex istituto Pellegrini Carmignani si consumerà l’ultimo appuntamento estivo con la Filarmonica Puccini di Montecarlo con il Concerto di ferragosto.

L’evento è inserito nell’ambito della rassegna Sere d’estate, musica in convento, organizzata dalla società Filarmonica Puccini in collaborazione con il Comune di Montecarlo e con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca. Il concerto sarà diretto dal maestro Gabriele Micheli, che proporrà al pubblico presente una selezione di musiche classiche, da film e originali per banda tratte dal vasto repertorio del gruppo musicale.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, contingentati secondo le vigenti disposizioni, ma l’accesso è consentito solo ai possessori del green pass. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming (clicca qui).