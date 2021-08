Emergenza abitativa, anche il Comune di Porcari cerca nuovi alloggi Erp sul territorio

Un contributo dai territori per risolvere l’annoso problema dell’emergenza abitativa. Anche il Comune di Porcari ha emanato lo scorso mercoledì (11 agosto) l’avviso pubblico per l’acquisto di alloggi destinati ad incrementare il patrimonio Erp del Comune, secondo le indicazioni e grazie ai fondi stanziati dalla Regione Toscana.

I privati proprietari fino alle 12 di martedì (17 agosto) potranno presentare le manifestazioni di interesse, che dovranno pervenire in forma digitale all’indirizzo Pec del Comune di Porcari (comune.porcari@postacert,toscana.it), indicando nell’oggetto ‘Manifestazione di interesse per proposta immobili in acquisto destinati all’incremento dell’offerta di alloggi di Erp’.

“Abbiamo deciso – spiega l’assessora al sociale del Comune di Porcari, Lisa Baiocchi – di aderire a questa opportunità concessa dalla Regione Toscana, che sul tema ha impegnato 8 milioni di euro, per rispondere alla richiesta di alloggi sociali sul territorio. Ad oggi, infatti, nel territorio del Comune ci sono 42 domande in graduatoria per l’assegnazione di alloggi Erp. Gli immobili acquistati, che entreranno a far parte integrante del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, potrebbero dare un’importante risposta a questa esigenza, contribuendo a contenere i livelli di disagio sociale ed economico prodotti dalla crisi che ha investito l’intero paese”.

Secondo quanto richiesto nel bando gli alloggi devono essere liberi, corrispondere a un intero fabbricato o ad una porzione di fabbricato costituito da almeno 4 alloggi e gestibili autonomamente e senza gravami di condominio. Le proposte che perverranno al Comune verranno valutate dall’amministrazione e ordinate secondo il criterio di economicità dell’offerta e della localizzazione, quindi consegnate al Livello ottimale d’esercizio d’ambito (Lode) dell’Erp, che le istruirà e le trasmetterà alla Regione Toscana. L’ente deciderà l’assegnazione dei finanziamenti ai singoli comuni per l’acquisto degli immobili, che dovrà avvenire, sotto forma di contratto preliminare di compravendita, entro il 15 dicembre. Lo schema della domanda si può scaricare nella sezione modulistica del sito del Comune di Porcari (clicca qui).