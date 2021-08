Strade chiuse a Ferragosto ad Altopascio e Montecarlo per il campionato nazionale ciclismo allievi

In vista del Campionato nazionale di ciclismo allievi che si terrà sulle strade di Marginone, Altopascio e Montecarlo domani (14 agosto) e domenica (15 agosto), è prevista la chiusura di alcune strade e modifiche alla viabilità.

Gli orari

Chiusure al traffico dalle 10,30 alle 11,30; dalle 14 alle 15; dalle 15,30 alle 16,30 e dalle 17 alle 17,30.

I tratti interessati

Via Mammianese nord (zona Circolo Forima e Sagra del Cencio), via Fornace, via Poggio Baldino prima (salita di Montecarlo), via della Contea,via San Pietro (discesa), via di Colmata, via Molino (o via del Mulino), via Don Minozi (San Salvatore), via Buozzi, via Mammiamese sud fino al Fornello, via Mammiamese nord, via Montecarlo (arrivo a Marginone).