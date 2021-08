Dagli orti sociali cassette di verdure per le famiglie bisognose ad Altopascio

Gli ortisti coltivano cose buone. I gruppi Caritas di Marginone e Spianate, Altopascio e Badia Pozzeveri, grazie al coordinamento di Auser Altopascio, passano a ritirare le cassette di verdura fresca e le consegnano alle famiglie altopascesi che hanno difficoltà economiche insieme alla spesa settimanale. Questo è ciò che succede, per il secondo anno consecutivo, nella cittadina del Tau, dove la grande area degli orti urbani della Paduletta, nella zona residenziale di via delle Regioni, si tinge di solidarietà.

Nei giorni scorsi, infatti, il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale, Ilaria Sorini, insieme con il presidente dell’Auser, Stefano Rosellini e con gli ortisti dei 40 orti urbani altopascesi, hanno consegnato le cassette ai referenti dei gruppi Caritas di Marginone e Spianate.

“Questa cosa bellissima si chiama gioco di squadra e succede quando le anime più attive e più solidali del nostro paese si mettono insieme al servizio degli altri – spiegano D’Ambrosio e Sorini -. In questo progetto poi c’è tutto: c’è l’ambiente, la sostenibilità, la cura e l’amore per il territorio, grazie a questi 40 orti coltivati che hanno cambiato il volto all’area della Paduletta, in via delle Regioni, l’attenzione per la terra, la voglia di ritrovarsi e la necessità di realizzare qualcosa di bello per chi ha più bisogno. Una comunità sempre più unita è la comunità che immaginiamo, per la quale abbiamo lavorato in questi anni, grazie alla quale abbiamo ideato iniziative nuove, abbiamo visto nascere sinergie inedite. Sempre per il territorio. Sempre per le persone, che sono il motore di tutto”.