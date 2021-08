Zappia (Lega): “Telecamere per la sicurezza e contro i furti, non per fare le multe”

“Telecamere per la sicurezza stradale e per prevenire i furti, non per fare cassa con le multe”. È quello che chiede il consigliere comunale della Lega di Capannori, Bruno Zappia.

“È una scusa bella e buona quella di prevenire gli incidenti – dice Zappia – come ha dichiarato l’assessore Micheli, e che le telecamere ai semafori migliorano la sicurezza. Queste telecamere servono per mettere le mani in tasca ai cittadini. Se è per la sicurezza perché non viene tagliata l’erba che copre i segnali? Perché non si asfaltano le strade? Perché in alcuni tratti manca l’illuminazione e purtroppo muore la gente? Perché la segnaletica non è chiara? Perché ci sono i marciapiedi dove non si può camminare?”.

“Se è per la sicurezza – prosegue Zappia – perché non si mettono i semafori con il conto alla rovescia già attivi in Italia e in Europa che consentirebbero sicurezza sia alle macchine sia ai pedoni, si eviterebbero multe e ci sarebbe meno smog, che farebbe bene all’ambiente? In merito a questo ho presentato da quasi due anni una mozione. Le telecamere vanno installate nei cimiteri, dove sistematicamente rubano di tutto, vanno installate nelle scuole per prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti, dietro il Comune, nei parcheggi e in altri punti strategici. Ci vogliono le telecamere non per fare le multe ma per la sicurezza stradale e per i furti negli appartamenti”.