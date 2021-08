Dal Comune di Capannori un appello per creare punti di abbeveraggio per uccellini e api

Creare punti di abbeveraggio per uccellini e api posizionando ciotole di vetro contenenti acqua fresca negli spazi all’aperto (giardini, corti, terreni), meglio se all’ombra, per permettere a questi animali di abbeverarsi in queste giornate di grande caldo.

È questa la richiesta che parte dall’amministrazione comunale di Capannori ai cittadini, attraverso l’assessore alla tutela degli animali Giordano Del Chiaro su suggerimento dell’associazione guardie zoofile Oipa, per aiutare i volatili a superare la calura estiva.

“Come amministrazione metteremo anche noi in alcuni luoghi pubblici dei contenitori di acqua in posti visibili e ombreggiati – dice l’assessore Del Chiaro – Sono sicuro della risposta all’appello da parte dei nostri cittadini, che in tante situazioni dimostrano grande attenzione verso i nostri amici animali”.

Sempre in questa direzione va inoltre l’azione di recupero di pulli (uccellini caduti dai nidi), covate e piccoli mammiferi sul territorio comunale grazie ai volontari dell’Anpana (Associazione nazionale protezione animali natura ambiente) sezione territoriale di Lucca.

Quest’anno il numero di animali recuperati, in prevalenza pulli (passerotti, merli, gufi, pipistrelli, tortore, civette, cinciallegre, picchi verdi, rondini, balestrucci, storni, ricci, capinere), sono stati complessivamente 109 da metà maggio a Ferragosto. Nel complesso le razze di animali recuperate si equiparano allo scorso anno, con un calo di recuperi di civette e pipistrelli.

Questo è il risultato di una collaborazione con Anpana Lucca, associazione che ha sempre dimostrato sensibilità e impegno nella cura e nell’assistenza dei piccoli animali in difficoltà che va avanti da due anni grazie ad una apposita convenzione.

Tutti gli animali recuperati in questi anni, sono stati portati al Cruma di Livorno dove vengono curati, svezzati e rimessi in libertà.

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Anpana per questo servizio che ci consente di salvare piccoli animali che altrimenti nei primi mesi di vita non riuscirebbero a sopravvivere – continua l’assessore Del Chiaro – L’alto numero di recuperi già realizzati in questi primi tre mesi di attività conferma che il servizio è apprezzato anche dai cittadini essendo diventato un punto di rifermento per fare segnalazioni di animali in difficoltà. Ringrazio i volontari di Anpana Lucca per il loro impegno, che da dicembre scorso, sono anche muniti di un mezzo di soccorso animali adeguatamente attrezzato per i suddetti recuperi e il trasporto”.

Il servizio è stato attivo tutti i giorni con una squadra di due volontari, 24 ore su 24.

Per richieste di recupero è possibile contattare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il 366.2780347.