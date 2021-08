Zappia: “Scuola Civica di Musica di Capannori, subito i fondi per la ristrutturazione”

“Si cercano fondi per ristrutturare una delle più importanti risorse culturali del territorio, la Scuola Civica di Musica di Capannori“. A dirlo è il consigliere comunale della Lega a Capannori, Bruno Zappia.

“Nella migliore delle ipotesi e per essere molto ottimisti – dice – nel caso in cui si riescano a trovare i fondi, ma siamo al 21 di agosto e l’amministrazione non si è neppure interessata, sarà pronta a settembre del prossimo anno (2022).Considerato che il Comune ha un tesoretto di 18 milioni, mi chiedo e i cittadini si chiedono perché non ristrutturano la scuola? Perché bisogna aspettare i fondi se arriveranno? E se non arrivano la struttura rimarrà così? Inagibile?”

“In gioco – dice Zappia – ci sono tantissimi ragazzi che non avranno la scuola di musica e insegnanti che perderanno il posto di lavoro. Ancora una volta devo segnalare l’incapacità di questa amministrazione che non sa programmare il futuro di questo paese navigando a vista. Tutte le scuole di musica si stanno organizzando per la riapertura al primo settembre tranne la scuola di Capannori che è allo sbaraglio. L’amministrazione dà ad interdere che la scuola va trasferita in locali sostitutivi ma sono promesse da campagna elettorale. Da anni promettono di ristrutturare la scuola che le famiglie, i ragazzi e gli insegnanti aspettano”.

“Presenterò – conclude – un’interrogazione al sindaco e all’assessore di competenza per avere delle risposte in merito a questa struttura che una volta era il gioiello di Capannori”.